Öğrencisine cinsel istismarla suçlanan öğretmen tutuklandı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde lise öğrencisi A.A. (18), İngilizce öğretmeni K.D.'nin (43) kendisine cinsel istismarda bulunduğunu iddia edip, şikayetçi oldu.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde lise öğrencisi A.A. (18), İngilizce öğretmeni K.D.'nin (43) kendisine cinsel istismarda bulunduğunu iddia edip, şikayetçi oldu. Mağdur A.A., istismarın 18 yaşından önce, farklı zamanlarda olduğunu anlattı. K.D. gözaltına alınıp, tutuklandı.

Lise son sınıf öğrencisi A.A., hem okulda öğretmeni olan hem de dışarıda kendisine ders veren İngilizce öğretmeni K.D.'nin cinsel istismarda bulunduğunu belirterek, durumu ailesine anlattı. A.A.'nın ailesinin şikayeti ile K.D. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip, nöbetçi sulh ceza hakimliği'nde savunma yapan öğretmen K.D., A.A.'ya özel ders verdiğini, toplamda 5-6 kez kendisinin evine geldiğini, hiçbir cinsel ilişki yaşamadıklarını iddia etti. Hakimlik, kaçma ve delilleri karartma şüphesine dikkati çekip, K.D.'nin 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan tutuklanmasına hükmetti. Cezaevine gönderilen K.D. hakkında 2 kız öğrencinin daha şikayetçi olduğu öğrenildi.