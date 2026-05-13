Haberler

Mehmetçikten öğrencilere mektup sürprizi

Mehmetçikten öğrencilere mektup sürprizi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'da 1'inci sınıf öğrencilerinin 'İlk Mektubum Mehmetçiğe' projesi kapsamında yazdığı mektuplar askerler tarafından yanıtlandı. Öğrenciler, gelen mektupları okurken büyük mutluluk yaşadı.

ANTALYA'da 1'inci sınıf öğrencilerinin 'İlk Mektubum Mehmetçiğe' projesi kapsamında yazdığı mektuplar yanıt buldu. Askerlerden gelen mektupları sınıflarında okuyan öğrenciler mutluluk yaşadı.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı iş birliğinde çocukların vatan ve millet sevgisi farkındalığını artırmak amacıyla hayata geçirilen 'İlk Mektubum Mehmetçiğe' projesi kapsamında, 1'inci sınıf öğrencilerinin yazdığı mektuplar cevap buldu. Muratpaşa ilçesindeki Güzeloba İlkokulu'nda eğitim gören 1'inci sınıf öğrencileri, okuma yazmayı öğrenmelerinin ardından geçen şubat ayında Antalya'da görev yapan Mehmetçiğe duygu ve düşüncelerini yazıp teşekkür mektupları gönderdi. Proje kapsamında Antalya 3'üncü Piyade Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Piyade Albay Ayhan Ocak, Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, öğrencileri ziyaret etti. Öğrencilerin gönderdiği mektuplara Antalya 3'üncü Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı'nda görevli askerler tarafından cevap yazıldı. Mehmetçiğin gönderdiği mektupları sınıflarında okuyan öğrenciler ise büyük mutluluk yaşadı. Garnizon Komutanı Piyade Albay Ayhan Ocak ve beraberindeki heyet sınıfları gezip, öğrencilere hediyeler verdi. Özel eğitim sınıfındaki öğrencileri de ziyaret eden Piyade Albay Ayhan Ocak, mektupları ve hediyeleri öğrencilere teslim edip, çocuklarla sohbet etti. Etkinliğin sonunda öğrenciler, 3'üncü Piyade Eğitim Tugay Bölge Bandosu eşliğinde şarkılar söyledi. Etkinlik, fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturması genişliyor! 3 ilde 25 kişi gözaltına alındı

Böcek ailesinin etkin pişmanlık ifadeleri sonrası 3 ilde operasyon
Havza'da sel felaketinin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! Savaş alanı gibi
31 Mart yerel seçimleri sonrası ortaya çıkan haritanın rengi değişti

773 günde haritanın rengi değişti

Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıÜmit Bircan:

İlginç bir girişim. Eski zamanlar daha düzenli yapılırdı böyle işler. Şimdi herkes telefonuyla meşgul. Bu projede çocuklar el yazısıyla iletişim kuruyor. Güzel. Askerler cevap veriyor. Pozitif bir gelişme. Tabii geçmişe göre biraz geç kalmış ama yine de kıymeti var.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıElif Güler:

Yahu bu ne biçim iş yaa! Öğrenciler mektup yazarken arka planda kaç hayvan öldürülüyor onu düşünsenize?? Askerlerine yazı yazmaktan ziyad hayvanları korumaya baksalar daha iyi olmaz mı ya!

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıNurdan Tola:

Çok güzel bir proje ama biliyor musunuz, bu mektuplar kaç kilogram kağıt harcanmış diye hiç kimse düşünmüyor mu? O çocuklar yazarken çevrenin ne kadar zarar gördüğünü... neyse işte böyle şeyler hep göz ardı ediliyor

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Erzurumsporlu Giorbelidze, eşiyle yaptığı dansla kutlamalara damga vurdu

Tüm şehir, bu Gürcü çifti konuşuyor
Beşiktaş'ta yer yerinden oynayacak! Büyük kaos kapıda

Beşiktaş'ta yer yerinden oynayacak!
Samsun'da 10 dakikalık yağış sele yol açtı! Araçlar sürüklendi, evleri su bastı

10 dakika yağdı, ilçe bu hale geldi! Okullar tatil edildi
Gören dönüp bir daha bakıyor! Zirvedeki evin hikayesi hayli ilginç

Gören dönüp bir daha bakıyor! Zirvedeki evin hikayesi hayli ilginç
Torreira'ya saldıran kişinin tüyler ürperten mesajları ortaya çıktı

Torreira'ya saldıran kişinin tüyler ürperten mesajları ortaya çıktı
Şehit yakınları için yeni düzenleme! Aylıklar iki asgari ücrete çıkarılacak

MSB istedi, hükümet harekete geçti! Aylıklar iki asgari ücrete çıkıyor
Babasını 8 kurşunla öldürdü, söyledikleri şaşkına çevirdi: Allah bu acıyı kimseye yaşatmasın

Babasını 8 kurşunla öldürdü, söyledikleri şaşkına çevirdi
2 milyon dolar bağış yaptığı fenomenle buluştu, olay çıktı

2 milyon dolar harcayan abonesi fenomene hayatının şokunu yaşattı!