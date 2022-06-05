Öğrencilerin ilk işi, "Mehmetçiğin robot yardımcıları" oldu (2) - Haberler

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen ve güvenlik güçlerinin envanterine kazandırılan uzaktan kumandalı robotik araçların parçaları meslek lisesindeki öğrenciler tarafından üretiliyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Balgat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile insansız kara araçları üreten Elektroland arasında iş birliği protokolü imzalandı. Bu kapsamda, şirketin ürettiği çeşitli araçların birçok parçasının üretiminde öğrenciler görev aldı.

Balgat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Orhan Yılmaz, AA muhabirine, 1979'da açılan okulun yıllar içinde mesleki eğitimin lokomotiflerinden biri haline geldiğini söyledi.

Okulda bilişim teknolojileri, elektrik-elektronik teknolojisi, biyomedikal cihaz teknolojileri, endüstriyel otomasyon teknolojileri, makine ve tasarım teknolojisi, mobilya ve iç mekan tasarımı ile metal teknolojisi alanları bulunduğunu aktaran Yılmaz, uygulamalı eğitimler verildiğini belirtti.

Yılmaz, öğrencilerin teorik eğitim sonrası CNC tezgahlarında operatörlük eğitimi aldığını anlatarak, teorik eğitimi, uygulama ve üretimle desteklediklerini kaydetti.

Makine ve tasarım teknolojisi alanında 200 öğrencileri bulunduğunu ifade eden Yılmaz, söz konusu alanın elektrik-elektronik teknolojisiyle en çok tercih edilen iki bölümden biri olduğunu söyledi.

"Döner sermayeden öğrencilere maddi destek sağlanıyor"

Okul-sanayi iş birliği çerçevesinde çeşitli protokoller imzaladıklarına işaret eden Yılmaz, şöyle devam etti:

"Bunlardan en önemlisi, savunma sanayisi firmalarıyla imzaladığımız protokol. Protokole göre, öğrencilerimiz, savunma elektronik, savunma mekanik sistemleri dallarını tercih ettiği takdirde 3 yıl boyunca bu firmadan burs alacak, en önemli kısmı bu. Son sınıfta iş birliği yapılan firmada staja gidecekler. Stajı bitirdikten sonra da bu firmalarda istihdam edilecekler. Öğrencilerimiz firmalarda işe girmeden önce hem işin ön aşamasını görüyor hem de o firmada üretilen robotların parçalarını okulumuzda üreterek deneyim kazanmış oluyor. Döner sermayeden öğrencilere üretimleri karşılığı yapılan ödemeyle de maddi destek sağlanıyor."

"Birçok sanayi firması ile görüşmeye devam ediyoruz"

Yılmaz, öğrencilerin hemen hemen bütün parçalarını ürettiği robotların çeşitli operasyonlarda veya askeri alanda kullanıldığına dikkati çekerek, "Birçok sanayi firması ile görüşmeye devam ediyoruz. Sadece savunma sanayisi değil, diğer firmalarla da görüşme aşamasındayız. Makine teknolojisinin yanı sıra elektrik-elektronik teknolojisi alanında da çeşitli iş birliklerimiz bulunmakta. Değişik eğitim setleri üretimlerimiz devam etmektedir." diye konuştu.

"Ağabeylerimiz yapmış, biz de onlara yardımcı oluyoruz"

11. sınıf makine teknolojisi öğrencisi Yusuf Talha, eğitimlerimde, parçaların teknik resimlerinin nasıl çizildiğini ve imal edildiğini, ayrıca kodlamayı öğrendiklerini söyledi.

Üretiminde görev aldıkları robotlara ilişkin Talha, "Ağabeylerimiz yapmış, biz de onlara yardımcı oluyoruz. Ürettiğimiz parçaları onlara veriyoruz, onlar da robotlarda kullanıyor, çok gurur verici. Hem devletimize güzel bir şeyler katmış hem de burada güzel şeyler öğrenmiş oluyoruz. Seneye staj göreceğiz. Kendimi gösterebilirsem staj yaptığım yerde devam etmek istiyorum. Orada da savunma sanayisinde bir şeyler yapmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

"Robotları gördüğümde mutlu oluyorum"

Bir diğer öğrenci Berat Sarı, mesleki ve genel derslerin yanında çeşitli faaliyetler yaptıklarını, okul çıkışlarında da hocalarıyla çalışmalar gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Ürettiği parçaların kullanıldığı robotları gördüğünde çok mutlu olduğunu vurgulayan Sarı, "İlgi alanım olduğu için çok hoşuma gidiyor. Mezun olunca okuduğum bölümle ilgili bir yer var orada çalışmayı düşünüyorum. Mesleğe devam etmek istiyorum." dedi.

Okulun öğrencilerinden Üzeyir Efe de hocalarıyla eğitimlerinde çeşitli parçaların üretimini yaptıklarını ve kendilerini geliştirdiklerini söyleyerek, "Devletimizin savunmaya destek verdiğini görünce çok mutlu oluyoruz." ifadesini kullandı.

Efe, yaptıkları çalışmanın karşılığında asgari ücretin 2 katına kadar gelir sağlayabildiklerini belirterek, mezun olduktan sonra mesleğini devam ettirmek istediğini kaydetti.