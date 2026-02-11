Haberler

Tekirdağ'da orman sergisine katkı sunan öğretmen ve öğrencilere belge verildi

Tekirdağ Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Orman Sergisi'nde, çevre bilinci ve doğaya duyarlılığı yansıtan eserler sergilendi. Törende, öğrencilere ve öğretmenlere belgeleri takdim edildi.

Tekirdağ Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen "Orman Sergisi"ne katkı sunan öğretmen ve öğrencilere belge verildi.

Öğretmen ve öğrenciler tarafından hazırlanan sergide, öğrencilerin çevre bilinci, doğaya duyarlılığı ve sanatsal üretimlerini yansıtan eserler yer aldı.

Çalışmaları sergilenen öğrenciler ile kendilerine rehberlik eden öğretmenleri onurlandırmak amacıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda tören düzenlendi.

Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol, serginin öğrencilerde çevre bilincini güçlendiren, doğaya karşı sorumluluk anlayışını pekiştiren ve çevresel farkındalığı davranışa dönüştüren önemli bir çalışma olduğunu söyledi.

Öğrencilerin ortaya koyduğu eserlerin, "yeşil vatana" sahip çıkma bilincinin geleceğe kararlılıkla taşındığını gösterdiğini belirten Yeniyol, emeği geçen öğretmen ve öğrencileri tebrik etti.

Konuşmaların ardından öğretmen ve öğrencilere belgeleri takdim edildi.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
