Öğrencileri taşıyan halk otobüsü, otomobilin üzerine devrildi: 46 yaralı
KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA
KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA
Bartın Üniversitesi'ne öğrenci taşıyan özel halk otobüsünün kampüs girişindeki virajda otomobilin üzerine devrildiği kazanan güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, halk otobüsünün kavşağa girdiği anda hızla gelen otomobilin çarptığı ve otobüsün aracın üzerine devrildiği görüldü.
Ayhan ACAR/BARTIN,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı