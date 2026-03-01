Haberler

Arsuz ilçesinde öğrenciler sağlıklı yaşam ve afetlere hazırlık konularında bilgilendirildi

Hatay'ın Arsuz ilçesinde Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı ve MediaMarkt işbirliğiyle öğrencilere sağlıklı yaşam ve afetlere hazırlık konularında bilgilendirme yapıldı. Eğitimde sağlıklı beslenme, diş temizliği ve kişisel hijyen konuları ele alınırken, deprem eğitimine de yer verildi.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde öğrencilere, sağlıklı yaşam ve afetlere hazırlık konularında bilgilendirme yapıldı.

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı ve MediaMarkt işbirliğinde yürütülen "Eğitimle Daha İyiye Projesi" kapsamında Kurtbağı İlkokulu ve Ortaokulu'nda eğitim düzenlendi.

Eğitime katılan vakıf görevlileri, öğrencilere sağlıklı beslenme, diş temizliği ve kişisel hijyen gibi konularda bilgiler aktardı.

Deprem konusunda da eğitim veren görevliler, afet çantası hazırlamanın önemini anlattı.

Kaynak: AA / Mert Murat Yaşar
