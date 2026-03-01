Arsuz ilçesinde öğrenciler sağlıklı yaşam ve afetlere hazırlık konularında bilgilendirildi

Hatay'ın Arsuz ilçesinde öğrencilere, sağlıklı yaşam ve afetlere hazırlık konularında bilgilendirme yapıldı.

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı ve MediaMarkt işbirliğinde yürütülen "Eğitimle Daha İyiye Projesi" kapsamında Kurtbağı İlkokulu ve Ortaokulu'nda eğitim düzenlendi.

Eğitime katılan vakıf görevlileri, öğrencilere sağlıklı beslenme, diş temizliği ve kişisel hijyen gibi konularda bilgiler aktardı.

Deprem konusunda da eğitim veren görevliler, afet çantası hazırlamanın önemini anlattı.