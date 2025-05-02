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Öğrencilere Sağlıklı Beslenme Eğitimi

Öğrencilere Sağlıklı Beslenme Eğitimi
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19 Mayıs İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, öğrencilere bilinçli gıda tüketimi alışkanlığı kazandırmak amacıyla 'Doğru Seçim, Sağlıklı Yaşam' temalı eğitim programı düzenledi. Eğitimin ilk etabında dört okulda 150 öğrenci bilgilendirildi.

19 Mayıs İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, öğrencilere bilinçli gıda tüketimi alışkanlığı kazandırmak amacıyla "Doğru Seçim, Sağlıklı Yaşam" temalı eğitim programı düzenledi.

Gıda kontrol görevlisi tarafından verilen eğitimlerde, sağlıklı ve dengeli beslenmenin önemi, gıda etiketlerinin okunması, güvenilir gıda alışkanlıkları ve israfın önlenmesi gibi konular anlatıldı.

Devam edeceği bildirilen eğitimin ilk etabında ilçedeki dört okulda 150 öğrenciye ulaşılarak, erken yaşta sağlıklı beslenme bilincinin oluşturulması hedeflendiği bildirildi.

Kaynak: AA / Aydın Dama - Güncel
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