Üye Girişi
Haberler

Öğrencilere Kuduz Hastalığı Eğitimi Verildi

Öğrencilere Kuduz Hastalığı Eğitimi Verildi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bahşılı'da İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, okullarda kuduz hastalığı ve korunma yöntemleri hakkında öğrencilere bilgi verdi. Veteriner hekimler, hastalığın bulaşma yollarını anlattı.

Bahşılı'da İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce okullarda kuduz hastalığı ve önlemleri hakkında öğrencilere bilgi verildi.

Atatürk ve Barbaros ilkokullarında düzenlenen eğitimde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli veteriner hekim Emrah Öztürk ve Gökhan Atay, öğrencilere kuduz hastalığı ve korunma yollarını anlattı.

Kuduz hastalığının evcil ve yabani hayvanlardan insanlara bulaşan ölümcül bir hastalık olduğu belirtilen programda, hastalığın çoğunlukla insanlara hastalığı taşıyan köpeğin ısırması sonucu bulaştığı aktarıldı.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel

Hayvan Hakları Bahşılı Eğitim Sağlık Güncel Tarım

Sinan Ateş davasında karar açıklandı! İşte verilen cezalar

Sinan Ateş davasında karar çıktı! İşte verilen cezalar

 Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş: Burada yapılan yargılamada ayakçılar yargılandı

Kararın ardından Sinan Ateş'in eşinden ilk açıklama

 Kararın açıklanmasına dakikalar kala Sinan Ateş'in ailesine saldırı

Kararın açıklanmasına dakikalar kala Sinan Ateş'in ailesine saldırı
İsrail'den bir tehdit daha: Orta Doğu'da herhangi bir yeri vurabiliriz

Yine tehdit ettiler: Orta Doğu'da herhangi bir yeri vurabiliriz
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul İSKİ su kesintisi! 2-3 Ekim Ataşehir, Kağıthane, Tuzla, Zeytinburnu su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Bugün Fenerbahçe'nin maçı var mı? BUSKİ Bursa su kesintisi! 2-3 Ekim Nilüfer, Karacabey, Mustafakemalpaşa su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Alanya, Manavgat, Kumluca 2-3 Ekim 2024 Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Leyla Hayat Aşk Adalet CANLI izle! Adalet 2 Ekim Çarşamba Leyla 4. bölüm NOW TV izleme linki var mı? ASKİ Ankara su kesintisi! 2-3 Ekim Çankaya, Beypazarı, Polatlı su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 2-3 Ekim Karşıyaka, Menemen, Bornova su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 2-3 Ekim Karatay, Akşehir, Beyşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Sandık Kokusu CANLI izle! Show TV Sandık Kokusu 29. Bölüm CANLI izleme linki! Adana ASKİ su kesintisi! 2-3 Ekim Yüreğir, Ceyhan, Karataş su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şehitkamil, İslahiye, Araban 2-3 Ekim Ağustos GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title