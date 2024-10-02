Öğrencilere Kuduz Hastalığı Eğitimi Verildi

Bahşılı'da İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce okullarda kuduz hastalığı ve önlemleri hakkında öğrencilere bilgi verildi.

Atatürk ve Barbaros ilkokullarında düzenlenen eğitimde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli veteriner hekim Emrah Öztürk ve Gökhan Atay, öğrencilere kuduz hastalığı ve korunma yollarını anlattı.

Kuduz hastalığının evcil ve yabani hayvanlardan insanlara bulaşan ölümcül bir hastalık olduğu belirtilen programda, hastalığın çoğunlukla insanlara hastalığı taşıyan köpeğin ısırması sonucu bulaştığı aktarıldı.