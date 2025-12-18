Haberler

Şırnak'ta mobilya bölümü öğrencilerinden vatandaşlara yakacak desteği
Şırnak'ın Silopi ilçesinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, mobilya kesiminde artan malzemeleri toplayarak ihtiyaç sahibi 20 aileye yakacak olarak dağıttı. Proje ile öğrenciler sosyal sorumluluk ve geri dönüşüm konularında eğitim alıyor.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya ve Teknoloji Bölümü öğrencileri, mobilya kesiminde artan malzemeleri toplayarak yakacak olarak ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı.

Okul yönetimi tarafından uygulanan sorumluluk projesinde, öğrencilere ders olarak anlatılan mobilya kesiminde artan ve kullanılmayan malzemeler toplandı.

Toplanan malzemeler sobada ve tandırda kullanılmak üzere belirlenen ihtiyaç sahibi 20 aileye 20 çuval yakacak olarak dağıtıldı.

Okul Müdürü Hakkı Kaya, mobilya ve teknoloji bölümünde her yıl benzer çalışmaların yapıldığını, bu yıl da öğrencilerin mobilya yapımında kullandıkları malzemeden artan kısımları ihtiyaç sahibi ailelere sobada ve tandırlarda yakmak için dağıttığını söyledi.

Kaya, "Buradaki temel amacımız, çocuklarımıza sosyal sorumluluğu aşılamaktır. Aynı zamanda geri dönüşümün önemine değinmek ve yardımseverliğin ne olduğunu çocuklarımıza aşılamaktır." dedi.

Kaynak: AA / Mehmet Demirhan - Güncel
title