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Öğrencilerden Osmaniye'de Çevre Temizliği Etkinliği

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Osmaniye Belediyesi ve Atatürk Anadolu Lisesi iş birliğiyle Karaçay Vadisi'nde çevre temizliği yapıldı. Öğrenciler, çevre temizliğine dikkat çekmek için dövizlerle farkındalık oluşturdu. Etkinlik sonunda yaklaşık 650 kilo atık toplandı ve geri dönüşüme gönderildi.

OSMANİYE'de öğrenciler tarafından çevre temizliği yapıldı.

Osmaniye Belediyesi ve Atatürk Anadolu Lisesi arasında sıfır atık, sıfır karbon, çevre temizliği, çevre ve sosyal konularda imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde, Karaçay Vadisi sınırları içerisinde çevre temizliği yapıldı. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü koordinasyonunda 'Toplum Hizmeti' çerçevesinde gerçekleştirilen çevre temizliğinde farkındalık oluşturmak isteyen öğrenciler, ellerinde Osmaniye şivesi ile 'Gurban olduğum yere çöp atma', 'Cıncık gibi Osmaniye' ve 'Temiz olalım taman' yazılı dövizlerle çevre temizliğine dikkat çektiler. Çevre temizliğinde etkinliği sonunda öğrenciler yaklaşık 650 kilo cam, plastik, metal ve kağıt atığı toplandı. Temiz bir dünya mesajının da verildiği etkinlikte toplanılan atıklar tekrardan geri dönüşüme kazandırılmak üzere belediye ekiplerince geri dönüşüm tesisine gönderildi. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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