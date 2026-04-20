Öğrenciler, üzerine notlar yazdıkları çikolataları öğretmenlerine ikram etti

Edirne'nin Keşan ilçesindeki Yekta Baydar Ortaokulu öğrencileri, öğretmenlerine üzerlerinde destek mesajları yazılı siyah kurdele takılı çikolatalar ikram etti. Bu anlamlı jest, son günlerde yaşanan okul saldırılarına tepki olarak gerçekleştirildi.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde ortaokul öğrencileri, üzerlerine destek mesajları yazdıkları siyah kurdele takılı çikolataları öğretmenlerine ikram etti.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırılarının ardından Yekta Baydar Ortaokulu öğrencileri, öğretmenlerine üzerlerinde destek mesajlarının yazılı olduğu ve siyah kurdele takılı çikolataları verdi. Öğrenciler, çikolataların üzerine, 'Size uzatabileceğimiz tek şey çikolata ve bolca sevgimiz', 'Nefret değil sevgi çoğalır', 'Sizinle öğrendik, sizinle güçlendik', 'Siz varsınız diye umut hep var' şeklinde yazılar yazarak ve siyah kurdele takarak, öğretmenlerine ikram etti. Öğretmenler, öğrencilerin bu anlamlı davranışlarından dolayı kendilerine teşekkür etti. Öğretmenlerde, sanal medya hesaplarında fotoğrafları paylaşarak, öğrencilerine sevgilerini iletti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
TBMM'de 23 Nisan özel oturumu! Kurtulmuş'un koltuğunu bıraktığı isimden tüyleri diken diken eden sözler

Kurtulmuş'un koltuğuna geçti, sözleri tüyleri diken diken etti
Kadir Doğulu'dan doğum günü mesajı: Savaşmayın sevişin, bakın biz başladık

"Savaşmayın sevişin! Bakın biz başladık"
Karı-koca komşularını öldürüp bir de KADES'e bastılar

Karı-koca komşularını öldürüp bir de KADES'e bastı
Ünlü markanın bebek mamasında fare zehri çıktı

Türkiye'de de satılan bebek mamasında fare zehiri çıktı
Bu görüntü az önce çekildi! Göz gözü görmüyor

Bu görüntü az önce çekildi! Göz gözü görmüyor
Kadir Doğulu'dan doğum günü mesajı: Savaşmayın sevişin, bakın biz başladık

"Savaşmayın sevişin! Bakın biz başladık"
Görevden alınan İl Milli Eğitim Müdürü'yle ilgili skandal iddia! Öğretmene attığı mesajlar ortaya çıktı

Okul saldırısı sonrası görevden alındı! Skandal yazışma ortaya çıktı
12 yıl sonra ortaya çıkan görüntü: Barış Alper Yılmaz HES eyleminde

Eylemdeki bu çocuğu şimdilerde bütün Türkiye tanıyor