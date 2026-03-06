Haberler

Ortaokul öğrencilerinden öğretmenlerine çiçek sürprizi

Samsun'un İlkadım ilçesindeki Atatürk Ortaokulu öğrencileri, öğretmenlerine çiçek vererek onlara olan sevgilerini ve saygılarını dile getirdi. Bu sürpriz ile öğretmenlere yönelik şiddete dikkat çekmek amaçlandı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde ortaokul öğrencileri, farkındalık oluşturmak amacıyla öğretmenlerine çiçek verdi.

Atatürk Ortaokulu öğrencileri, öğretmenlere yönelik şiddet ile ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla sürpriz hazırladı.

Öğrenciler, beyaz papatya buketlerini öğretmenlerine vererek onlara sevgilerini ve verdikleri değeri dile getirdi.

Okul müdürü Gökhan Ömür Özsoy, öğrencilerine ve bu güzelliğe vesile olan Okul Aile Birliği Başkanı Leman Yücebaş Patkavak'a tüm öğretmenler adına teşekkür ederek, "Öğretmen ve öğrenci arasındaki sevgi bağı, eğitimin temel taşlarından biridir. İyiliği çoğaltan bu güzel davranışın İlkadım Atatürk Ortaokulu'ndan başlayarak tüm ülkeye yayılmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Mustafa Çavuş
