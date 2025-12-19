Ankara'da öğretmenleri ile alay eden öğrencilere verilen ceza belli oldu

ANKARA'da lisede öğretmen M.C. (61) ile alay eden öğrencilerle ilgili disiplin soruşturması kapsamında, 5 öğrenciye örgün öğretim dışına çıkarma, 2 öğrenciye ise okul değiştirme cezası verildi.

Çankaya ilçesindeki Kocatepe Mimar Kemal Anadolu Lisesi'nde eğitim gören öğrencilerin, fizik öğretmeni M.C. ile alay ettiği görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı. Okul yönetimi, tepki çeken görüntülerle ilgili disiplin soruşturması başlattı. Geçen ay yaşanan olaya ilişkin toplam 7 öğrenciye yönelik disiplin süreci tamamlandı. Öğrencilerden 5'ine örgün öğretim dışına çıkarma, 2 öğrenciye ise okul değiştirme cezası verildi.