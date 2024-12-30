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Öğrencilerden Kuşlar İçin Yuva Projesi

Öğrencilerden Kuşlar İçin Yuva Projesi
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Batman'da Mehmet Akif İnan İlkokulu öğrencileri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında atık plastik ve ahşap kullanarak kuşlara yuvalar yaptı. Yuvalar, okulun bahçesine ve ağaçlara asıldı.

Batman'da ilkokul öğrencileri, atık plastik ve ahşaptan kuşlara yuva yaptı.

Mehmet Akif İnan İlkokulu öğrencileri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında soğuk kış günlerinde kuşların barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla birbirinden farklı şekil ve renkte yuvalar tasarladı.

Hazırlanan yuvalar, okul binası ve bahçedeki ağaçlara asıldı.

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel
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