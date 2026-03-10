Haberler

Nallıhan'da öğrenciler harçlıklarıyla ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü

Ankara'nın Nallıhan ilçesindeki öğrenciler, harçlıklarından biriktirdikleri paralarla ramazan kolileri hazırlayarak ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdı. Müftü Selahattin Aydın, çocukların bu duyarlı davranışlarını takdirle karşıladı.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde öğrenciler, harçlıklarından biriktirdikleri paralarla ramazan kolileri hazırlayıp ihtiyaç sahibi ailelerin yüzünü güldürdü.

İlçedeki Sakarya Ortaokulu öğrencileri, ramazan ayının paylaşma ve yardımlaşma ruhunu yaşmak amacıyla harçlıklarından biriktirdikleri paralarla ramazan kolileri hazırladı.

Öğrenciler daha sonra bunları ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere İlçe Müftüsü Selahattin Aydın'a teslim etti.

Müftü Aydın, yaptığı açıklamada, öğrencilerin davranışıyla ihtiyaç sahibi ailelerin yüzünü güldürdüğünü söyledi.

Gıda kolilerinin dağıtımının müftülükte görevli personellerce gerçekleştirildiğini anlatan Aydın, "Çocuklarımızın bu anlamlı, duyarlı ve takdire şayan davranışları sebebiyle onları yetiştiren ailelerine, okul müdürü Nimet Oğuz Aktaş'a ve emeği geçen öğretmenlerimiz ile koca yürekli öğrencilerimize teşekkür ederiz." dedi.

Kaynak: AA / Taner Demir
