Keban'da lise öğrencileri Fırat Üniversitesi'nde projelerinin sunumunu yaptı

Keban Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri, Harezmi Eğitim Modeli Projesi kapsamında Fırat Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nde akademik sunum yaptı. Okul Müdürü, projenin bilimsel düşünme ve üniversite iş birliği açısından önemli kazanım sağladığını belirtti.

Keban Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri, Harezmi Eğitim Modeli Projesinin sunumunu, Fırat Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nde gerçekleştirdi.

Okulda yürütülen proje kapsamında öğrenciler, Elazığ Fırat Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'ni ziyaret etti.

Öğrenciler, proje sürecinde belirledikleri problem durumunu, yaptıkları araştırma ve veri toplama çalışmalarını, geliştirdikleri çözüm önerilerini ve elde ettikleri sonuçları akademik bir sunumla paylaştı.

Okul Müdürü Gökhan Özdemir, öğrencilerin bilimsel düşünme, etkili iletişim, sunum yapma, eleştirel değerlendirme ve üniversite, okul iş birliği deneyimlerini güçlendirmesi açısından önemli bir kazanım olduğunu belirtti.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan
