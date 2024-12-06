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Öğrencilerden Emniyet Müdürü'ne Bağlama Dinletisi

Öğrencilerden Emniyet Müdürü'ne Bağlama Dinletisi
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Adana'da bağlama eğitimi alan öğrenciler, İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan'a teşekkür etmek için makamında müzik dinletisi sundu. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'nün düzenlediği bağlama kursunda, öğrenciler sosyal becerilerini geliştirme fırsatı buldu.

Adana'da polislerin desteğiyle bağlama eğitimi alan öğrenciler, İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan'a makamında müzik dinletisi sunarak teşekkür etti.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, "Gücümüz Sevgimiz Projesi" kapsamında Vehbi Necip Savaşan Ortaokulu'nda bağlama kursu açtı.

Çocukların suçtan uzak durmaları, sosyal bağlar kurmaları, el ve göz koordinasyonunu geliştirmeleri amacıyla verilen kursta 15 öğrenci bağlama eğitimi aldı.

Kursta bağlama çalmayı öğrenen kız öğrenciler, makamında ziyaret ettikleri İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan'a müzik dinletisi sundu.

Arıkan, öğrencilere çalışmalarında başarı dileyerek, "Çok güzel bir konser sundunuz. Bu küçük yaşta bir enstrüman öğrenip çalmanız çok önemli ve keyifli. Gelecek yaşamınızda bu aktiviteyi değerlendirmenizi istiyorum. Bundan sonraki konserde farklı melodi ve parçalar bekliyoruz." diye konuştu.

Öğrencilerden 10 yaşındaki Nazmiye Nur Ergül, okullarında bağlama kursu verileceğini öğrendiğinde çok mutlu olduğunu ve hemen katıldığını anlattı.

Aynı yaştaki Nursima Sümbül de kendilerine bağlama kursuna katılma imkanı verdikleri için polislere teşekkür ederek, "Bağlama çalmak için çok hevesliydim. Kurs sayesinde bağlama çalmaya başladım ve kendimi geliştirmeye devam ediyorum. Müzik beni mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
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