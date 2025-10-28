Öğrencilerden Cumhuriyet Bayramı'na Özel Gazete

SİVAS'ta ilkokul öğrencileri, 102'nci yıl etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet'in ilan edildiğini duyuran gazete hazırlayıp, 'Yazıyor, Cumhuriyet'in ilan edildiğini yazıyor' sloganı ile vatandaşlara dağıttı.

Kent merkezindeki Kızılırmak İlkokulu 3/E sınıfı öğrencileri, öğretmenleriyle birlikte Cumhuriyet'in ilan edildiğini duyuran gazete hazırladı. Çoğaltılan gazeteler, Cumhuriyet Meydanı ve Atatürk Caddesi'nde 'Yazıyor, Cumhuriyet'in ilan edildiğini yazıyor' sloganı ile esnafa ve vatandaşlara dağıtıldı. Gazeteleri dağıtan öğrenciler halkın Cumhuriyet Bayramı'nı da kutladı.

Etkinlik hakkında bilgi veren Sınıf Öğretmeni Türkan Aksoy, "Kızılırmak İlkokulu 3/E sınıfı olarak Cumhuriyetimizin 102'nci yıl dönümünde gazeteci çocuklar etkinliğini gerçekleştirerek, Cumhuriyetimizin önemine bir kez daha vurgu yaptık. Öğrencilerimiz gazete hazırladılar. Hazırlamış oldukları bu gazeteleri esnafa ve halkımıza dağıttılar. Cumhuriyet'in ilan edileceğini duyurdular" dedi.