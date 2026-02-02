Haberler

Adana'da ortaokul öğrencilerinden Türk bayraklı koreografi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri, 'Bayrak Sevgisi' temasıyla ders başı yaptıkları ikinci dönemin başlangıcında ellerindeki Türk bayraklarıyla koreografi sergiledi. Öğretmenleri, bayrak sevgisini çocuklara aşılamak amacıyla bu gösteriyi düzenlediklerini belirtti.

Adana'da yarıyıl tatilinin ardından dersbaşı yapan ortaokul öğrencileri, Türk bayraklarıyla koreografi oluşturdu.

Milli Eğitim Bakanlığınca ikinci dönemin "Bayrak Sevgisi" temasıyla başlayacağının duyurulması üzerine merkez Yüreğir ilçesindeki Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri, okula ellerinde Türk bayraklarıyla gitti.

Bu kapsamda koreografi hazırlayan öğrenciler, sanatçı Esat Kabaklı'nın "Bu Bayrak" eseri eşliğinde ellerindeki Türk bayraklarıyla çeşitli figürler sergiledi.

Gösteriyi izleyen diğer öğrenciler ile öğretmenler, Türk bayraklarını sallayarak onlara destek verdi.

Okulun beden eğitimi öğretmeni Özgür Kavalcı, AA muhabirine, çeşitli konularda çocukların dikkatini çekmek için daha önce de gösteriler düzenlediklerini söyledi.

Türk bayrağının vatanın her bir ferdi için vazgeçilmez olduğunu belirten Kavalcı, "Bayrak sevgisini çocuklarımıza aşılamak için bu koreografiyi gerçekleştirdik." dedi.

Okulun 8. sınıf öğrencisi Ayten Ay da Türk bayrağının bağımsızlığın sembolü olduğunu anlatarak, "Buna benzer projelerimiz vardı. Hazırlamak bizim için zor olmadı. Tatildeyken medyada bayrakla ilgili daha çok paylaşım olduğunu ve Milli Eğitim Bakanlığının da ilk konusunun bu olduğunu öğrenince öğretmenlerimizle iletişime geçip bununla alakalı koreografiyi tekrar hazırlamak istedik." diye konuştu.

Öğrencilerden Merve Nergiz de hazırladıkları gösteriyle Türk bayrağının vatan için önemini gösterdiklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Koray Kılıç - Güncel
Epstein dosyalarında büyük skandal! Bakanlık apar topar kaldırdı

Epstein dosyalarında görülmemiş skandal! Hepsi apar topar kaldırıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Benfica küme düşme hattındaki takımı yenemedi! Mourinho hakemin üzerine yürüdü

Düşme hattındaki takımı yenemeyince yine şovunu yaptı
İsveç Prensesi Sofia da mide bulandıran dosyadan çıktı! Film gösterimine davet etmiş

Mide bulandıran dosyadan bir prenses daha çıktı! Saray zor durumda
'Adaya hiç gitmedim' demişti! Trump'la ilgili bomba Epstein ifşası

"Adaya hiç gitmedim" demişti! Trump'la ilgili bomba Epstein ifşası
Cevabı soyadında olan soruyu dakikalarca bilemedi

Cevabı soyadında olan soruyu dakikalarca bilemedi
Benfica küme düşme hattındaki takımı yenemedi! Mourinho hakemin üzerine yürüdü

Düşme hattındaki takımı yenemeyince yine şovunu yaptı
Fernando Torres dünyayı sarsan olaya kayıtsız kalamadı: Halka açık bir yerde idam edilmelidir

Dünyayı sarsan olaya kayıtsız kalamadı: Halka açık yerde idam edilmeli
'Hakkınızı helal edin' diyerek yardım isteyen Yeşilçam oyuncusuna Sedat Peker el uzattı

Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncusuna Sedat Peker el uzattı