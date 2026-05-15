Manisa'da öğrencilerin projesiyle atık şişeler su kuyusuna dönüşecek

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, lise öğrencilerinin 'Dönüştür ve Hayat Ver' projesi ile geri dönüşümden elde edilecek gelirle ihtiyaç bölgelerinde su kuyusu açtırılıyor.

Turgutlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Matematik Öğretmeni Hilal Bülbül ve öğrenciler tarafından hazırlanan 'Dönüştür ve Hayat Ver' projesi ile çevreden, iş yerlerinden ve vatandaşlardan toplanan atık plastik ve cam şişeler, geri dönüşüm toplama merkezi otomatına teslim edildi. Elde edilen gelir, ihtiyaç sahibi bölgelerde su kuyusu açılması amacıyla Türkiye Diyanet Vakfına teslim edildi.

Projenin danışman öğretmeni Hilal Bülbül, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 'Atık su şişeleri su kuyusuna dönüşecek' sloganıyla hem çevre bilincinin artırılmasını hem de ihtiyaç sahiplerine destek olunmasını amaçladıklarını belirtti.

Projenin önemine işaret eden Bülbül, "Bu geri dönüşümden elde edeceğimiz gelirle su kuyusu bağışı yapmayı amaçladık. Şu anda 3 bine yakın geri dönüşüme uygun şişe topladık. Bunları geri dönüşüm otomatına atıp, buradan elde edilen geliri Türkiye Diyanet Vakfına su kuyusu açılması için bağışlayacağız." dedi.