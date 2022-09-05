Öğrenciler sınıflarını kura ile seçtiBURSA Bursa'daki bir okulun müdürü, torpil ve haksızlık söylemlerini bütün velilerin önünde öğrencilere çektirdiği kura ile önledi.

Öğrenciler sınıflarını kura ile seçti

BURSA Bursa'daki bir okulun müdürü, torpil ve haksızlık söylemlerini bütün velilerin önünde öğrencilere çektirdiği kura ile önledi. 11 sınıftan oluşan 300 öğrenci, kendi sınıflarını kura ile belirledi.

Bursa'daki 15 Temmuz Şehitler İlköğretim Okulu, alışa gelmişin dışında bir uygulamaya imza attı. 11 sınıftan oluşan birinci sınıf öğrencileri, okulun ilk günü aileleriyle birlikte okula geldi. 300 öğrenci, okulun ilk günü yapılan kura ile kendi sınıflarını seçme imkanı buldu. Torpil ve haksızlık söylemlerinin önüne geçmiş olan Okul Müdürü Tufan Zengin, "Bütün öğrencilerin ve velilerin heyecanlı olduğunu biliyorum. Büyük bir mücadeleyle bu kurayı yaptık. Herkesin ismi listelerde yer alıyor. Hiç kimse listelerden çıkarılmamıştır. Her türlü zorluğu karşı öğretmen arkadaşlarla birlikte adaletli olmasını istedik" dedi.

Öğrenciler kendi sınıflarını kura ile belirlerken, velilerde yapılan uygulamadan memnun kaldı.