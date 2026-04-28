Öğrenciler Knidos antik kentinde TÜBİTAK bilim söyleşisi gerçekleştirdi

Muğla'nın Datça ilçesinde öğrenciler Knidos antik kentinde düzenlenen bilim söyleşisinde biraraya geldi.

Antik dönemin en önemli sanat ve ticaret merkezlerinden biri olan, her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti konuk eden, asırlara meydan okuyan görkemli yapılarıyla ziyaretçilerini etkileyen Knidos, sütunlu liman caddesi, agorası, iki antik tiyatrosu ve iki limanıyla öne çıkıyor.

Datça Mustafa Kutluay Ortaokulu öğrencileri, TÜBİTAK yürütücüsü Belma Yılmaz'ın girişimleriyle düzenlenen bilim söyleşisinde Dr. Öğretim Üyesi Aslı Çandarlı ile Knidos Antik Kenti Kazı Binası'nda biraraya geldi.

TÜBİTAK Bilim Söyleşileri kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, "Yörük Türkmen Kültürü ve Kadının Kültür Aktarıcılığı" konusu ele alındı.

Öğrencilerin ilgiyle takip ettiği söyleşide, kültürel mirasın kuşaktan kuşağa aktarılmasında kadının üstlendiği önemli rol vurgulandı.

Kaynak: AA / Sebiha Arslan
Birleşik Arap Emirlikleri, OPEC üyeliğinden 1 Mayıs itibariyle çekiliyor

Petrol piyasasında BAE depremi! Yarım asırlık üyelik bitiyor

CHP lideri Özel'den İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye tebrik: Kendilerini kutluyorum

İşte CHP lideri Özel'in parti grubunda tebrik ettiği bakan
Pelin Karahan ve Bedri Güntay boşandı

12 yıllık evlilik tek celsede bitti
Celal Karatüre'nin onlarca polis tarafından korunduğu görüntü tartışma yarattı

"Kabe'de hacılar" ilahisiyle ünlenen ismin görüntüsü tartışma yarattı
ABD'den büyük hazırlık! Son 72 saatte hava hareketliliği dikkatlerden kaçmadı

Neler oluyor? Son 72 saatte radara takılan hareketlilik tedirgin etti
En düşük emekli maaşı yeniden şekilleniyor: İşte konuşulan yeni rakam

En düşük emekli maaşı yeniden şekilleniyor: İşte konuşulan rakam
Pelin Karahan ve Bedri Güntay boşandı

12 yıllık evlilik tek celsede bitti
Kuzey Kore'de infazlar iki katına çıktı! Yabancı dizi izleyenleri bile idam ediyorlar

İnfazlar iki katına çıktı! Kim bunu yapanı direkt idam ediyor
Otel odasında asılı bulunan Başak'ın ölümünde sır perdesi aralandı

Otel odasında asılı bulunan Başak'ın ölümünde sır perdesi aralandı