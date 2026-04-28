Öğrenciler Knidos antik kentinde TÜBİTAK bilim söyleşisi gerçekleştirdi

Muğla'nın Datça ilçesinde öğrenciler Knidos antik kentinde düzenlenen bilim söyleşisinde biraraya geldi.

Antik dönemin en önemli sanat ve ticaret merkezlerinden biri olan, her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti konuk eden, asırlara meydan okuyan görkemli yapılarıyla ziyaretçilerini etkileyen Knidos, sütunlu liman caddesi, agorası, iki antik tiyatrosu ve iki limanıyla öne çıkıyor.

Datça Mustafa Kutluay Ortaokulu öğrencileri, TÜBİTAK yürütücüsü Belma Yılmaz'ın girişimleriyle düzenlenen bilim söyleşisinde Dr. Öğretim Üyesi Aslı Çandarlı ile Knidos Antik Kenti Kazı Binası'nda biraraya geldi.

TÜBİTAK Bilim Söyleşileri kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, "Yörük Türkmen Kültürü ve Kadının Kültür Aktarıcılığı" konusu ele alındı.

Öğrencilerin ilgiyle takip ettiği söyleşide, kültürel mirasın kuşaktan kuşağa aktarılmasında kadının üstlendiği önemli rol vurgulandı.