Ulaş'ta öğrenciler, Kaymakam Eskimez'i ziyaret etti

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Baharözü Köyü Ortaokulu öğrencileri, Kaymakam Esad Mücahit Eskimez'i ziyaret ederek 'İlk Dersimiz, Bayrak Sevgisi' teması doğrultusunda Türk Bayrağı hediye etti.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde, Baharözü Köyü Ortaokulu öğrencileri, Kaymakam Esad Mücahit Eskimez'i ziyaret etti.

Öğrenciler, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bünyamin Karacalar, Baharözü Ortaokulu Müdürü Köksal Coşgun, Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Kübra Doğan ile Kaymakam Eskimez'e ziyarette bulundu.

Ziyarette Eskimez'e, "İlk Dersimiz, Bayrak Sevgisi" teması kapsamında hazırlanan filografi Türk Bayrağı hediye edildi.

Eskimez, bayrağın milletin bağımsızlığının ve birliğinin en önemli simgesi olduğunu belirterek, "Bayrağını seven, değerlerine sahip çıkan çocuklar, ülkemizin en büyük gücüdür. Sizler hem bayrağımızın hem de ülkemizin yarınlarısınız." dedi.

Kaynak: AA / Çetin Karaçoban - Güncel
