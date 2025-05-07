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Öğrenciler Jandarma Komutanlığını Ziyaret Etti

Öğrenciler Jandarma Komutanlığını Ziyaret Etti
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Espiye Hasan Ali Yücel İlkokulu öğrencileri, Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek trafik ve asayiş araçlarını inceledi. Ziyaret anısına öğrencilere hediye verildi.

Espiye Hasan Ali Yücel İlkokulu öğrencileri, İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen programda, jandarma trafik ve asayiş araçlarını inceleyen öğrencilere faaliyetlere ilişkin de bilgi verildi.

Ziyaret anısına öğrencilere, şapka ve boyama kitabı hediye edildi.

Kaynak: AA / Fikret Bıyık - Güncel
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