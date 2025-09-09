Öğrenciler İlk Derslerini Ertuğrul Gazi Türbesi'nde İşledi

Bilecik'in İnhisar ilçesinde öğrenim gören ilk ve ortaokul öğrencileri, ilk derslerini Ertuğrul Gazi Türbesi'nde işledi.

İnhisar Kaymakamlığınca oluşturulan "İlk Ders Ertuğrul Gazi" projesi kapsamında gerçekleştirilen program çerçevesinde ilçede öğrenim gören 100'e yakın öğrenci, minibüslerle Söğüt ilçesine getirildi.

Burada Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret edip dua eden öğrencilere, türbede görevli personel ve öğretmenleri tarafından Osmanlı'nın kuruluş süreci ile Ertuğrul Gazi'nin Söğüt'teki faaliyetleri anlatıldı.

İnhisar Kaymakamı Mücahit Ünal, gazetecilere, projeyle geçmişten alınan mirası geleceğe aktarmayı amaçladıklarını vurguladı.

Türbede Yunan işgalinden kalan kurşun izlerinin bulunduğunu aktaran Ünal, "Çocuklarımızın bunları görmesini, bunlardan ibret almasını ve aldıkları ibretle gelecekteki çalışmalarını ve hayatlarını şekillendirmesini istedik. Bizce ilk ders, geçmişimizi bilmek, hatırlamak, yaşatmak ve anlamak." dedi.

Atatürk Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Baran Cengiz de etkinlikten memnun kaldıklarını, türbeyi en kısa sürede yeniden ziyaret edeceğini ifade etti.

Program, Ertuğrul Gazi (Kuyulu) Mescidi'nin ziyaret edilmesi ve öğrencilere kitap dağıtılmasıyla sona erdi.