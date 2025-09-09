Haberler

Öğrenciler İlk Derslerini Ertuğrul Gazi Türbesi'nde İşledi

Öğrenciler İlk Derslerini Ertuğrul Gazi Türbesi'nde İşledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'in İnhisar ilçesinde düzenlenen 'İlk Ders Ertuğrul Gazi' projesi kapsamında, öğrenciler Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret ederek tarihi değerlerini öğrendi.

Bilecik'in İnhisar ilçesinde öğrenim gören ilk ve ortaokul öğrencileri, ilk derslerini Ertuğrul Gazi Türbesi'nde işledi.

İnhisar Kaymakamlığınca oluşturulan "İlk Ders Ertuğrul Gazi" projesi kapsamında gerçekleştirilen program çerçevesinde ilçede öğrenim gören 100'e yakın öğrenci, minibüslerle Söğüt ilçesine getirildi.

Burada Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret edip dua eden öğrencilere, türbede görevli personel ve öğretmenleri tarafından Osmanlı'nın kuruluş süreci ile Ertuğrul Gazi'nin Söğüt'teki faaliyetleri anlatıldı.

İnhisar Kaymakamı Mücahit Ünal, gazetecilere, projeyle geçmişten alınan mirası geleceğe aktarmayı amaçladıklarını vurguladı.

Türbede Yunan işgalinden kalan kurşun izlerinin bulunduğunu aktaran Ünal, "Çocuklarımızın bunları görmesini, bunlardan ibret almasını ve aldıkları ibretle gelecekteki çalışmalarını ve hayatlarını şekillendirmesini istedik. Bizce ilk ders, geçmişimizi bilmek, hatırlamak, yaşatmak ve anlamak." dedi.

Atatürk Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Baran Cengiz de etkinlikten memnun kaldıklarını, türbeyi en kısa sürede yeniden ziyaret edeceğini ifade etti.

Program, Ertuğrul Gazi (Kuyulu) Mescidi'nin ziyaret edilmesi ve öğrencilere kitap dağıtılmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA / Atahan Gezer - Güncel
MHP'den kayyum kararına ilk yorum! Meclis'teki görüşmede açık açık söyledi

MHP'den kayyum kararına sürpriz yorum! Görüşmede açık açık söyledi
Masaların yumruklandığı tartışmanın uzun hali: Gürsel Tekin, Ertan Yıldız'ı hatırlattı

Yeni servis edildi: Gürsel Tekin'in içeride çekilen görüntüleri bomba
2 polisi şehit eden saldırganın odasında dikkat çeken detay

2 polisi şehit eden saldırganın odasında dikkat çeken detay
Mağaza müdürünün oyununu polis bozdu

Ünlü AVM'de skandal olay! Mağaza müdürünün oyununu polis bozdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
26 ilde anket yapıldı: İşte asgari ücretlilerin birinci partisi

26 ilde anket yapıldı: İşte asgari ücretlilerin birinci partisi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.