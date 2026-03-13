Haberler

Gümüşhacıköy'de üniversite öğrencilerinden Türk Kızılaya kan bağışı

Gümüşhacıköy'de üniversite öğrencilerinden Türk Kızılaya kan bağışı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gümüşhacıköy Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrenciler, Türk Kızılay Amasya Şubesince düzenlenen kan bağışı kampanyasına katılarak 45 ünite kan topladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Gümüşhacıköy Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrenciler, Türk Kızılay Amasya Şubesince düzenlenen kan bağışı kampanyasına katıldı.

Yurt binasında gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler gönüllü olarak kan bağışında bulundu. Kampanyada 45 ünite kan toplandığı bildirildi.

Yurt Müdürü Murat Duzcu, öğrencilerin sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ettiğini belirterek, kan bağışının hayat kurtaran önemli bir görev olduğunu vurguladı.

Duzcu, kampanyaya destek veren öğrencilere ve Kızılay yetkililerine teşekkür etti.

Tür Kızılay Amasya Şubesi yetkilileri ise kan bağışının sürekliliğinin hayati önem taşıdığına dikkat çekerek, katkı sunan öğrencilere ve yurt yönetimine teşekkür etti.

Kaynak: AA / Murat Demirci
İsrail'in 'Vuracağız' dediği Tahran'daki miting alanı yakınında patlama

İran'da miting alanına saldırı! Bölgeden dumanlar yükseliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Icardi Galatasaray'dan gidiyor! İşte yeni takımı

Korkulan oldu!
Rusya'dan İran'a savaşın seyrini değiştirecek yardım! Açıklamalar art arda geldi

Rusya'dan savaşta dengeleri altüst edecek İran hamlesi
Edirne'de 2 saniyelik maç oynanacak

Edirne'de 2 saniyelik maç oynanacak!
Böyle yardım olmaz olsun

Garip gurabayı bu lanet şovunuza alet etmeseniz keşke
Icardi Galatasaray'dan gidiyor! İşte yeni takımı

Korkulan oldu!
Trump'tan İran'a yeni tehdit: Bugün bu deli pisliklerin başına neler geleceğini izleyin

Hamaney'in mesajı sonrası Trump'tan yeni tehdit: Bu deli pislikleri...
Netanyahu'dan beklenmedik geri adım: Deviremeyiz

Netanyahu'dan beklenmedik geri adım