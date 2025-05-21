Öğrenciler Gerçek Oyuncaklarla Yarıştı

Öğrenciler Gerçek Oyuncaklarla Yarıştı
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Tokat'ta düzenlenen 'Matematik her yerde' yarışmasında 65 bin öğrenci, kendi yaptıkları oyuncaklarla kıyasıya yarıştı. Etkinlik, öğrencilerin yaparak öğrenmelerini desteklemek ve eğlenceli bir şekilde matematik bilgilerini uygulamalarına olanak sağladı.

Dijital değil, gerçek oyuncaklarla yarıştılar

Ekranı bırakan öğrenciler kendi yaptıkları oyuncaklarla yarıştı

TOKAT - Tokat'ta 65 bin öğrencinin katıldığı "Matematik her yerde" yarışmasında, çocuklar kendi ürettikleri projelerle hem öğrendi hem eğlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında bu yıl uygulamaya konulan beceri temelli eğitim anlayışı, Tokat'ta anlamlı bir yarışmayla taçlandı. Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve öğrencilerin bilgi ve becerilerini pratiğe dökerek ürünler ortaya koymalarını hedefleyen yarışmada, ilkokul ve ortaokul öğrencileri hünerlerini sergiledi. "Matematik her yerde" projesi çerçevesinde düzenlenen etkinlikte öğrenciler; en uzun süre dönen topaç, hedefe en hızlı ulaşan rüzgar arabası, ve kendi yaptıkları mancınıklarla en fazla bardağı devirme kategorilerinde kıyasıya yarıştı. Yaklaşık 65 bin öğrenci arasından öne çıkan projeler, ilçe elemelerini geçerek il finaline kalmaya hak kazandı. Finale kalan 27 öğrenci, düzenlenen törenle ödüllerini aldı.

Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-ge proje koordinatörü İbrahim Yıldırım, "Bu yarışmayla öğrencilerimizin dijital ortamdan bir süre uzaklaşıp yaparak, yaşayarak öğrenmelerini; emek vererek oluşturdukları eserlerle hem öğrenmenin mutluluğunu hem de yarışmanın heyecanını birlikte yaşamalarını amaçladık" ifadelerini kullandı.

Yarışmaya katılan öğrenciler ise, eğlenerek öğrendiklerini ve kendi ürettikleri ürünlerle yarışmanın çok keyifli olduğunu dile getirdiler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN KIRAS - Güncel
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