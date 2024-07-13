Öğrenciler, emekli öğretmenleri adına kütüphane kurdu
İstanbul Büyükçekmece'deki Adem Çelik İlkokulu öğrencileri, emekli olan öğretmenleri Nesrin Yıldırım'ın adına Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesindeki köy okuluna kütüphane kurdu. Öğrenciler, başlattıkları kampanyayla yaklaşık 500 kitap topladı ve kütüphanenin açılışını gerçekleştirdi.
İstanbul'un Büyükçekmece ilçesindeki Adem Çelik İlkokulunun öğrencileri, emekli olan öğretmenleri Nesrin Yıldırım'ın adına Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesindeki köy okuluna kütüphane kurdu.
Adem Çelik İlkokulu 4-A sınıfı öğrencileri, çok sevdikleri öğretmenleri Yıldırım'ın adını, kuracakları kütüphanede yaşatmaya karar verdi.
Velileri aracılığıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile iletişime geçen öğrencilere, kütüphanenin Marmaraereğlisi'ndeki Sultanköy İlkokuluna kurulabileceği bildirildi.
Başlattıkları kampanyayla yaklaşık 500 kitap toplayan öğrencilerin ismini verdiği "Nesrin Yıldırım Hatıra Kütüphanesi" törenle açıldı.
Açılışa katılan Yıldırım, çok duygulandığını belirterek, öğrencilerine teşekkür etti.
İl Milli Eğitim Şube Müdürü Gürcan Ayvaz da Yıldırım'a plaket verdi.