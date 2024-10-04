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Öğrenciler Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde Bakımevini Ziyaret Etti

Öğrenciler Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde Bakımevini Ziyaret Etti
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Mardin'in Midyat ilçesinde öğrenciler, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Midyat Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'ni ziyaret etti. Öğrenciler burada hayvanları yakından görme fırsatı buldu.

Mardin'in Midyat ilçesinde öğrenciler 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Midyat Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'ni ziyaret etti.

Öğretmenleri eşliğinde hayvan bakımevine giden öğrenciler burada bulunan hayvanları yakından görme fırsatı buldu.

Belediye Başkan yardımcısı Masum Cengiz de öğrencilerle yakından ilgilendi.

Veteriner hekim Ömer Bedir ve diğer görevliler tarafından öğrencilere bakımevinin bölümleri tanıtıldı, onlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.???????

Kaynak: AA / Selahattin Erol - Güncel

Midyat Belediyesi Belediye Güncel Midyat mardin Eğitim Yaşam

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