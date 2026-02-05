Haberler

Zonguldak'ta öğrenciler ve öğretmenlerden "Bayrağa Saygı ve Sevgi" gösterisi

Zonguldak'ta İbrahim Fikri Anıl Ortaokulu'nda düzenlenen 'Yüreğimiz Bayrak, Geleceğimiz Vatan' etkinliğinde ortaokul öğrencileri ve öğretmenler, Türk bayraklarıyla zeybek oyunu oynayarak milli ve manevi değerleri kutladı.

Zonguldak'ta ortaokul öğrencileri ve öğretmenler, "Bayrağa Saygı ve Sevgi" etkinliği için zeybek oynadı.

İbrahim Fikri Anıl Ortaokulu'nda "Yüreğimiz Bayrak, Geleceğimiz Vatan" sloganıyla düzenlenen programda, öğrencilere "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"nin temel yaklaşımı doğrultusunda milli, manevi ve kültürel değerlerle bütünleşmiş, birlik ve kardeşlik bilinci gelişmiş bireyler olarak yetişmeleri hedeflendi.

Programda aynı zamanda, bayrağın bir milletin varlığını temsil eden ve devletlerin bağımsızlığını simgeleyen en yüce sembol ve en mukaddes değer olduğu anlatılması amaçlandı.

Ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk baskılı tişörtlerle zeybek oynayan öğrenciler ve öğretmenlerin performansı beğeni topladı.???????

Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz - Güncel
