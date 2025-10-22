Öğrenciler, Atıl Okulu Yaşam Merkezine Dönüştürüyor

Ordu'nun Perşembe ilçesinde lise öğrencileri, atıl durumdaki ilkokul binasını yaşam merkezine dönüştürmek için çalışma başlattı.

Ordu Sosyal Bilimler Lisesi 12. sınıf öğrencileri, 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri kapsamında "Atıl Kalmış Köy Okullarının Kırsal Kalkınmaya Etkisinin İncelenmesi Projesi"ni hazırladı.

Coğrafya öğretmeni Adalet Kılıç Yıldız'ın danışmanlığında saha araştırması yapan öğrenciler, "sakin şehir" ünvanlı Perşembe ilçesinin Boğazcık Mahallesi'nde yaklaşık 20 yıldır kullanılmayan Bahçe İlkokulu binasını yaşam merkezine dönüştürmeye karar verdi.

Atıl bina, mahalle sakinlerinin bir araya gelerek sosyalleşeceği, tarım ve hayvancılık başta olmak üzere çeşitli kursların düzenleneceği yaşam merkezine dönüştürülecek.

Gerekli izinlerin alınmasının ardından mahalle sakinlerinin yanı sıra bazı kurumlarca sağlanan destekle kolları sıvayan 12. sınıf öğrencileri, tadilat ve onarımda ustalara yardım ediyor.

Proje danışmanı Adalet Kılıç Yıldız, AA muhabirine, öğrencilerin sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlayan, etkisi geniş bir projeyi hayata geçirmeyi istediklerini söyledi.

Okul binasının hangi amaçla kullanılacağını belirlemek için öncelikle mahalle sakinlerinin katılımıyla anket düzenlendiğini belirten Yıldız, ardından da Boğazcık Köyü Kültür ve Dayanışma Derneğinin kurulduğunu anlattı.

Yıldız, ilgili kurumlardan izin alınması, öğrencilerin onarım ve tadilat için sponsor bulması ile bir süre önce çalışmalara başlandığını ifade etti.

Çatının onarıldığını, pencere ve kapıların takıldığını, öğrencilerle seçtikleri seramiklerin döşeme işlerinin ise devam ettiğini anlatan Yıldız, "Bir aksilik olmazsa kasım ayı gibi bitirmeyi planlıyoruz." dedi.

Yıldız, yaşam merkezinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce kadınlar ve çocuklara yönelik kurslar düzenleneceğinin altını çizerek, "Burada atölyeler düzenlemeyi, kadın kooperatifi kurmayı, kütüphane açarak köydeki kitap okuma oranını artırmayı planlıyoruz. Tarım ve hayvancılıkla alakalı kurslar düzenlemek gibi birçok etkinliğimiz de olacak." diye konuştu.

"Merkezde hem köyümüzün geçmişi yaşatılacak hem de geleceği inşa edilecek"

Projede yer alan öğrencilerden Mete Akgün ise projeyi uyguladıkları okulun bulunduğu bölgenin doğal ve tarihi güzelliklere sahip olduğunu dile getirdi.

Projenin sadece okul binasını tamiriyle sınırlı olmadığına işaret eden Akgün, "Hem Beyaz Kum Plajı hem Boğazcık Mağarası gibi bazı değerlerimizi ön plana çıkararak burada bir eğitim ve turizm merkezi kurulması hedefleniyor." dedi.

Yaşam merkezinde sosyal etkinliklerin düzenleneceğini, yöre geçmişine ait eşyaların sergileneceğini belirten Akgün, "Merkezde hem köyümüzün geçmişi yaşatılacak hem de geleceği inşa edilecek. Projeyi yaparken bize destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Türk halkının ne kadar yardımsever bir toplum olduğunu bize tekrardan göstermiş oldular." ifadelerini kullandı.

"Benim için eğitim hayatımın en iyi projesi olacak"

16 yaşındaki Cemre Yıldız da iş güvenliği amacıyla baret ve gözlük kullanarak ustalara yardımcı olduklarını söyledi.

Böyle bir projede yer almaktan dolayı mutlu olduğunu dile getiren Yıldız, şöyle devam etti:

"İyi ki böyle bir şey yapmışım. Benim için eğitim hayatımın en iyi projesi olacak. Bir öğrenci olarak buranın yeniden eğitim hayatına katılması benim için onur verici. Burada çalışmaktan, projeye katılmaktan çok mutluluk duydum."

Emekli öğretmen 81 yaşındaki Şinasi Aydın, kendisinin de görev yaptığı okulun onarılmasının mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Okul binasının adeta bir kültür merkezi gibi hizmet vermesini arzuladığını ifade eden Aydın, böyle bir yere ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Boğazcık Mahallesi Muhtarı Yusuf Şahin de öğrencisi olduğu okul binasının onarılmasına katkı veren herkese teşekkür etti.

Yazın nüfusu artan mahallede böyle bir merkeze ihtiyaç olduğunu vurgulayan Şahin, çalışmaların ardından merkezin gelecek ay hizmete açılmasının planlandığını sözlerine ekledi.