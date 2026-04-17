Öğrenci Veli Derneği, MEB Önünden Seslendi: "Yaşanan Yıkımın ve Kayıpların Siyasi Sorumlusu Olan Yusuf Tekin Derhal İstifa Etmelidir"

(ANKARA ) - Öğrenci Veli Derneği tarafından Milli Eğitim Bakanlığı önünde yapılan açıklamada, "Bu ülkenin çocuklarının can güvenliği, sizin siyasi söylemlerinizden daha değerlidir. Buradan açıkça ilan ediyoruz, sorumluluk almayan, çözüm üretmeyen, toplumla ve eğitim emekçileriyle çatışan bir anlayışla bu kriz çözülemez. Bu nedenle yaşanan yıkımın ve kayıpların siyasi sorumlusu olan Yusuf Tekin derhal istifa etmelidir" denildi.

Eğitim Sen'in, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullara yönelik silahlı saldırıların ardından Milli Eğitim Bakanlığı önünde başlattığı "yaşam nöbeti"ne Öğrenci Veli Derneği de destek verdi. Dernek adına basın açıklamasını Sibel Yılmaz Yurdakul yaptı.

"Üzgünüz, öfkeliyiz, endişeliyiz" sözleriyle başlayan açıklamada, eğitim alanında yapılan uyarı ve eleştirilerin uzun süredir dikkate alınmadığı ifade edilerek, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve AK Parti iktidarının "sorumluluk almaktan kaçındığı" savunuldu. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki saldırılara işaret edilen açıklamada, yaşamını yitirenler anıldı, ailelerine başsağlığı dileğinde bulunuldu."

Yaşananların "münferit olay" olmadığı vurgulanan açıklamada, yıllardır yapılan uyarıları yok sayan siyasi iradenin bu tablonun başlıca sorumlusu olduğu dile getirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Eğitim politikalarınız, sermaye ve tarikatlarla yapılan protokollerle okulları kapsayıcılıktan, akıldan, bilimden ve liyakatten uzaklaştırmıştır. Okullar, çocukların ve gençlerin ihtiyaçlarına göre değil, ideolojik tercihlere göre şekillendirilmiştir. Bu anlayışın eğitim politikaları artık iflas etmiştir. Sorumluluk makamındakiler görevlerini yerine getirmemektedir. Bu ülkenin çocuklarının can güvenliği, sizin siyasi söylemlerinizden daha değerlidir. Buradan açıkça ilan ediyoruz, sorumluluk almayan, çözüm üretmeyen, toplumla ve eğitim emekçileriyle çatışan bir anlayışla bu kriz çözülemez. Bu nedenle yaşanan yıkımın ve kayıpların siyasi sorumlusu olan Yusuf Tekin derhal istifa etmelidir. Bizler susmayacağız. Çocuklarımızın ve eğitim emekçilerinin yaşam hakkını savunmaya devam edeceğiz. Bu ülkenin geleceğini karartan politikalara boyun eğmeyeceğiz. Eğitime gerçekten bakan bir yönetim istiyoruz. Hemen şimdi, Yusuf Tekin istifa."

Kaynak: ANKA
