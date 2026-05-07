Şanlıurfa'da öğrenci servisine çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, plakasız motosikletin öğrenci servisine çarpması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde öğrenci servisine çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.
K.Ö. (44) idaresindeki plakasız motosiklet, 63 S 0204 plakalı öğrenci servisine arkadan çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Mustafa Bayar