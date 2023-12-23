Öğrenci Servisi Minibüsü Kadını Ezdi

BURDUR'da öğrenci servisi şoförü, kullandığı minibüsle geri giderken çarptığı Zeynep K.'yi (56) ezdi. Sürücü, öne doğru ilerleyince minibüsün altında kalan kadının üzerinden ikinci kez geçti. Ağır yaralanan Zeynep K. yoğun bakımda tedaviye alınırken, şoför ifadesi için polis merkezine götürüldü. Kaza anı ise kameraya yansıdı.

Kaza, dün saat 13.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Akdemir Sokak'ta meydana geldi. M.A. kullandığı 15 C 0117 plakalı servisle öğrenci almak için sokağa girdi. Öğrenciyi aldıktan sonra sokaktan çıkmak için geri giden M.A., yolda bekleyen ve minibüsü fark etmeyen Zeynep K.'ye çarptı. Yere düşen Zeynep K., minibüsün altında kaldı. Kadına çarptığını fark etmeyen servis şoförü, minibüsün sağ arka tekeriyle Zeynep K.'nin üzerinden geçti. Sansıntı sonrası minibüsü durduran sürücü, sonrasında ileri yönde gidince kadının üzerinden ikinci kez geçti.

TEDAVİSİ YOĞUN BAKIMDA SÜRÜYOR

Durumun fark üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Zeynep K. ilk müdahalesinin ardından götürüldüğü Burdur Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yoğun bakım servisinde tedavisi devam eden Zeynep K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Servis şoförü M.A. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde servis aracının sokağa girmesi, öğrencinin servise binmesi, minibüsün geri giderken kadına çarpması, sonra ilerleyince ikince kez kadının üzerinden geçmesi yer aldı.