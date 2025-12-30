Afyonkarahisar'da öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı, 18 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde gerçekleşen kazada, öğrenci servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 18 kişi hafif yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde öğrenci servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 18 kişi yaralandı.
S.T, (50) idaresindeki 03 L 3464 plakalı öğrenci servisi, dün, Afyonkarahisar - Antalya kara yolu Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında H.K'nin (25) kullandığı 34 DKG 685 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçlardaki 16 kişi hafif şekilde yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Hüseyin Ünlüsoy - Güncel