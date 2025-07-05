Öğrenci Ömer Sedat Güler, Kaymakam Altınpınar'ı Ziyaret Etti

Öğrenci Ömer Sedat Güler, Kaymakam Altınpınar'ı Ziyaret Etti
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Samsun'un Bafra ilçesinde 5. sınıf öğrencisi Ömer Sedat Güler, Kaymakam Mustafa Altınpınar tarafından makamında ağırlandı. Öğrenci, kaymakamlık makamına oturtularak hayallerinin peşinden gitmesi yönünde tavsiye aldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde 5. sınıf öğrencisi Ömer Sedat Güler, Kaymakam Mustafa Altınpınar tarafından makamında ağırlandı.

Kaymakamlık binasını ziyareti sırasında makam odasını merak eden Ömer Sedat Güler, Kaymakam Mustafa Altınpınar ile tanışmak istedi.

Bunun üzerine Güler ile görüşen Altınpınar, öğrenciyi makamında ağırladı.

Güler'i kaymakamlık makamına da oturtan Altınpınar, Güler'e hayallerinin peşinden gitmesi tavsiyesinde bulundu.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
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