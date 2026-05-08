Osmaniye'de boğazına yiyecek kaçan öğrenci, Heimlich manevrasıyla kurtarıldı
Osmaniye'de 7 Ocak İlkokulunda bir öğrencinin boğazına yiyecek kaçması sonucu öğretmeni Ayşe Dinç, Heimlich manevrasıyla çocuğun hayatını kurtardı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
7 Ocak İlkokulunda teneffüste okul bahçesinde bir öğrencinin boğazına yiyecek kaçtı.
Nefes almakta güçlük çeken öğrenciyi fark eden öğretmen Ayşe Dinç, Heimlich manevrası uygulayarak çocuğun boğazına kaçan yiyeceği çıkardı.
Öğretmenin Heimlich manevrası uyguladığı anlar, okulun güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner