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Öğrenci Darbedildi, Güvenlik Kamerası Kaydetti

Öğrenci Darbedildi, Güvenlik Kamerası Kaydetti
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Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki özel kurs merkezinde bir öğrencinin tanımadığı kişi tarafından darbedilmesi güvenlik kamerası ile kaydedildi. Olayın ardından şüpheli gözaltına alındı ancak serbest bırakıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde özel kurs merkezinde bir öğrencinin, tanımadığı kişi tarafından darbedilmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İddiaya göre, Mustafapaşa Mahallesi'ndeki özel kurs merkezinde 22 Nisan'da, 12. sınıf öğrencisi T.A.K. kurum dışında sokakta bulunan tanımadığı M.Ç'yi küfür ettiği gerekçesiyle pencereden uyardı.

İkili arasında yaşanan sözlü tartışmanın ardından M.Ç, T.A.K'nın bulunduğu sınıfa girdi.

Şüpheli M.Ç, elindeki kesici alet ve sopayla öğrenciyi darbetti. Sınıfa giren kurs sahibi, M.Ç'yi dışarı çıkardı.

Olayın ardından şüpheli bölgeden uzaklaşırken, yaralanan T.A.K. ise hastaneye başvurarak darp raporu aldı. Şikayet üzerine polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Olayla ilgili İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce soruşturma başlatıldı.

Öte yandan olay anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Cem Ali Kuş - Güncel
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