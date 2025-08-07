OGM'den Yangın Riski Uyarısı

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü, yüksek sıcaklık, şiddetli rüzgar ve düşük nemle birlikte yangın riski konusunda vatandaşları uyardı. Açık alanda ateş yakılmaması ve ormanda ateş veya duman görülmesi halinde 112'nin aranması gerektiği belirtildi.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), yangın riskinin devam ettiğini belirterek, vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

OGM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "yüksek yangın riski uyarısı" yapılarak, yüksek sıcaklık, şiddetli rüzgar ve düşük nemle birlikte "Yeşil Vatan"ın yangın riski altında olduğuna işaret edildi.

Paylaşımda, "Lütfen açık alanda ateş yakmayalım, sigara izmaritini doğaya atmayalım. Ormanda ateş veya duman gördüğümüzde 112'yi arayalım, ormanlarımızı ve geleceğimizi ateşe atmayalım." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Can Toptaş - Güncel
