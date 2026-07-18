Orman Genel Müdürü Karacabey'den Orman Yangını Uyarısı: "Önümüzdeki 4 Gün Vatandaşlarımızdan Azami Dikkat Bekliyoruz"

(ANKARA) - Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Afrika kaynaklı sıcak hava dalgasının etkisiyle önümüzdeki dört gün boyunca özellikle Ege, Akdeniz, Marmara ve İç Anadolu'da orman yangını riskinin en üst seviyeye çıkabileceğini belirterek, vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısında bulundu. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, "Özellikle önümüzdeki 4 gün vatandaşlarımızdan azami dikkat bekliyoruz. Alacağımız basit tedbirlerle Yeşil Vatan'ımızı birlikte koruyabiliriz" dedi.

Orman Genel Müdürlüğü, Avrupa'da etkisini gösteren aşırı sıcak hava dalgasının Türkiye'de de etkisini artırmaya başladığını belirterek, yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Meteoroloji uzmanlarının değerlendirmelerine göre Afrika kaynaklı sıcak hava dalgasının önümüzdeki dört gün boyunca özellikle Ege, Akdeniz, Marmara ve İç Anadolu başta olmak üzere birçok bölgede etkili olmasının beklendiği bildirildi. Hava sıcaklıklarının 40 derecenin üzerine çıkmasının öngörüldüğü aktarılan açıklamada, düşük nem ve kuvvetli rüzgarın orman yangını riskini en üst seviyeye taşıyacağı kaydedildi.

OGM, yüksek sıcaklık, düşük nem ve rüzgarın etkisiyle en küçük bir kıvılcımın dahi kısa sürede büyük bir orman yangınına dönüşebileceğine dikkati çekerek, ormanlık alanlar ile ormanlara komşu bölgelerde ateş yakılmaması, anız yakılmaması, sigara izmariti atılmaması ve yangına neden olabilecek her türlü davranıştan kaçınılması gerektiğini vurguladı.

Açıklamada, OGM ekiplerinin yangın sezonu boyunca ülke genelinde hava ve kara gücüyle 7 gün 24 saat görev yaptığı belirtilirken, yangınlarla mücadelede vatandaşların desteğinin en önemli unsurlardan biri olduğu ifade edildi.

KARACABEY: "ORMAN YANGINLARININ BÜYÜK BÖLÜMÜ İNSAN KAYNAKLI"

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey de açıklamasında, meteorolojik şartların orman yangınları açısından son derece riskli olduğu bir döneme girildiğine dikkati çekti.

Karacabey, "Hava sıcaklığının artması, nem oranının düşmesi ve rüzgarın etkisiyle yangınların büyüme hızı ciddi şekilde artabiliyor. Vatandaşlarımızdan tek beklentimiz, ormanlarımızda ve ormanlara yakın alanlarda en üst düzey hassasiyet göstermeleridir. Özellikle önümüzdeki 4 gün vatandaşlarımızdan azami dikkat bekliyoruz. Unutmayalım ki orman yangınlarının büyük bölümü insan kaynaklı nedenlerle çıkıyor. Alacağımız basit tedbirlerle Yeşil Vatan'ımızı birlikte koruyabiliriz" ifadelerini kullandı.

OGM, yangın riskinin yüksek olduğu günlerde, ormanlık alanlarda ve yakın çevresinde ateş yakılmaması, sigara izmaritinin doğaya atılmaması, anız ve bahçe atıklarının yakılmaması, cam şişe ve benzeri atıkların doğada bırakılmaması, yangın riski oluşturan faaliyetlerden kaçınılması, duman veya alev görülmesi halinde vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verilmesi çağrısında bulundu.

Kaynak: ANKA