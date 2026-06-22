Haberler

Oğlunu kurtarmak için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren ve daha sonra hayatını kaybeden baba, toprağa verildi

Oğlunu kurtarmak için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren ve daha sonra hayatını kaybeden baba, toprağa verildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzon'un Arsin ilçesinde akıntıya kapılan oğlunu kurtarmak için denize giren Fatih Kurutçu, hastanede hayatını kaybetti. Cenazesi toprağa verilirken, oğlunun yoğun bakım tedavisi sürüyor.

Trabzon'un Arsin ilçesinde dün akıntıya kapılan oğlunu kurtarmak amacıyla girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden babanın cenazesi toprağa verildi.

Dün ailesiyle ilçe sahiline giden 14 yaşındaki Yunus Emre Kurutçu'nun girdiği denizde akıntıya kapılması sonucu oğlunu kurtarmak için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren ve tedavi gördüğü Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamayan Fatih Kurutçu'nun (45) cenazesi, Arsin ilçesine bağlı Başdurak Mahallesi Sincankale Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedildi.

Cenaze namazına Kurutçu'nun ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Yunus Emre Kurutçu'nun yoğun bakım ünitesindeki tedavisi ise sürüyor.

Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik
Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, CHP'den istifa etti

Bir belediye başkanı daha CHP'den istifa etti! AK Parti'ye katılıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hafta sonu yapılan sınavda çekilen görüntüye tepki yağıyor

Bu görüntüye tepki yağıyor

Dünya Kupası zaferi koca ülkeyi sokağa döktü

Maç bitince hepsi sokağa döküldü
'Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı”nın AVM denetimi pahalıya patladı

"Cumhur İttifakı Ocakları Başkanı”nın AVM denetimi pahalıya patladı
İBB yöneticisi Karaal'in kaçırılmasına ilişkin gözaltına alınan 12 kişi adliyeye sevk edildi

İBB yöneticisinin kaçırılması ile ilgili 12 kişi adliyeye sevk edildi
Anaokulunda infial yaratan görüntü! Şüpheli gözaltına alındı

Anaokulunda infial yaratan olay! Görüntü polisleri harekete geçirdi
'Kapalılar imha edilsin' diyen kadına ters kelepçe

İnfial yaratan sözler! Böyle başladı, böyle bitti
Sevgilisinin kendisini en yakın arkadaşıyla aldattığını öğrendi: Dokunmak, öpmek istiyorum

Büyük ihanetin yazışmaları! Hem de en yakın arkadaşla