Oğlunu kurtarmak için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren ve daha sonra hayatını kaybeden baba, toprağa verildi

Trabzon'un Arsin ilçesinde dün akıntıya kapılan oğlunu kurtarmak amacıyla girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden babanın cenazesi toprağa verildi.

Dün ailesiyle ilçe sahiline giden 14 yaşındaki Yunus Emre Kurutçu'nun girdiği denizde akıntıya kapılması sonucu oğlunu kurtarmak için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren ve tedavi gördüğü Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamayan Fatih Kurutçu'nun (45) cenazesi, Arsin ilçesine bağlı Başdurak Mahallesi Sincankale Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedildi.

Cenaze namazına Kurutçu'nun ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Yunus Emre Kurutçu'nun yoğun bakım ünitesindeki tedavisi ise sürüyor.