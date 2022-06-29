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Oğlu Murat Arkın: Herkesi bir araya getiren birleştirici bir unsur oldu

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Oğlu Murat Arkın: Herkesi bir araya getiren birleştirici bir unsur oldu

TÜRK sinemasının usta ismi Cüneyt Arkın'ın cenazesi Beşiktaş'taki özel hastaneden alınarak Zincirlikuyu gasilhanesine götürüldü.

TÜRK sinemasının usta ismi Cüneyt Arkın'ın cenazesi Beşiktaş'taki özel hastaneden alınarak Zincirlikuyu gasilhanesine götürüldü. Oğlu Murat Arkın, "Bölünülmeye çalışılan bu ülkede herkesi bir araya getiren birleştirici bir unsur oldu" dedi.

Usta oyuncu Cüneyt Arkın kalbinin durması sonucu Beşiktaş Ulus'taki özel bir hastaneye ambulansla kaldırılmıştı. Tüm müdahalelere rağmen hayata döndürülemedi. Sevenleri hastaneye akın ederken, Arkın anısına konulan deftere notlar düşüldü. Bugün ise Cüneyt Arkın'ın oğulları Murat ve Kaan hastaneye gelerek cenazeyi teslim aldı. Arkın'ın cenazesi defnedileceği Zincirlikuyu Mezarlığı Gasilhanesi'ne getirildi. Usta isim perşembe günü Teşvikiye Camii'nde öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası son yolculuğuna uğurlanacak.

Usta ismin oğlu Murat Arkın hastane önünde yaptığı açıklamada, "Şunu bilmek çok önemli. Şu anda bölünmüş olan veya bölünülmeye çalışılan bu ülkede herkesi bir araya getiren birleştirici bir unsur oldu" dedi.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Cüneyt Arkın Zincirlikuyu Murat Arkın Güncel Haberler

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