Of'ta Okul ve Kurum Müdürlerine Seminer Düzenlendi
Trabzon'un Of ilçesinde, okul ve kurum müdürlerine yönelik 'Öğretmenlerin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi' konulu bir seminer gerçekleştirildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, seminerde katılımcılara teşekkür ederek yeni Maarif Modelinin önemine vurgu yaptı.
Trabzon'un Of ilçesinde okul ve kurum müdürlerine yönelik seminer gerçekleştirildi.
Of Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonunda düzenlenen "Öğretmenlerin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi" konulu seminere, Of, Hayrat, Çaykara ve Dernekpazarı ilçelerinde görevli okul ve kurum müdürleri katıldı.
İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, katılımcılara teşekkür ederek, "Bakanlığımız yeni Maarif Modelinin uygulanmasına çok önem veriyor. Bu konuda her türlü eğitim faaliyetleri vererek programın tanıtılması sağlanıyor." dedi.
Kaynak: AA / İzzet Keleş - Güncel