Of'ta Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında fidan dikildi

Of'ta Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında fidan dikildi
Güncelleme:
Trabzon'un Of ilçesinde Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında fidan dikildi.

Trabzon'un Of ilçesinde Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında fidan dikildi.

Of Şehit Hüsnü Uyan Anaokulu bahçesindeki törene, İlçe Kaymakamı Eşref Akça, İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Kaymakam Akça, ormanların sağlıklı yaşam için önemli olduğunu söyledi.

Son yıllarda yaşanan orman yangınları dolayısıyla fidan dikmenin öneminin daha da arttığını belirten Akça, etkinliğe katılanlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından fidanlar toprakla buluşturuldu.

