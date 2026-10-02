Of'ta kadına ve çocuğa yönelik şiddetle mücadele toplantısı Kaymakam başkanlığında yapıldı

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Trabzon'un Of ilçesinde, Kadına ve Çocuğa Yönelik Şiddetle Mücadele İlçe Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Toplantısı yapıldı.

Kaymakam Eşref Akça başkanlığında, Of Milli Eğitim Müdürlüğü Salonunda düzenlenen toplantıya, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Servet Çelenk, İlçe Emniyet Müdürü Ersin Tütüncü, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu ve kurul üyeleri katıldı.

Kadına ve çocuğa yönelik şiddetle mücadele çalışmalarının devam ettiğini belirten Akça, tüm ilgili birimlerce gerekli tedbirlerin alındığını kaydetti.

Son üç ayın genel verilerinin değerlendirildiği toplantıda, yapılacak çalışmalar, alınacak tedbirler görüşüldü.

Kaynak: AA