İstiklal Marşı'nın Kabulü Of’te Kutlandı

Trabzon'un Of ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı düzenlendiŞehit Necmi Çakır Anadolu Lisesi'nde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Şehit Necmi Çakır Anadolu Lisesi'nde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İstiklal Marşını güzel okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verildiği programda, 'İstiklal gençliğin kalbidir, yediden yetmişe bir haykırıştır' isimli tiyatro oyunu sahnelendi.

Programa, Of Kaymakamı Eşref Akça, Of Belediye Başkan Yardımcısı Şevki Saral, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Üsteğmen Servet Çelenk, İlçe Sağlık Müdürü Barış Çağlar, Of Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Muammer Doğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu katıldı.

Kaynak: AA / İzzet Keleş
