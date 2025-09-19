Of'ta Gaziler Günü kutlandı

Trabzon'un Of ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Of Kaymakamlığı önündeki Atatürk büstüne çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Of Anadolu İmam Hatip Lisesinde devam eden programda, ahirete irtihal etmiş şehit ve gaziler için Kur'an-ı Kerim okundu.

Gazi Bayram Yıldırım, yaptığı konuşmada, "Şehitlerimizin ve gazilerimizin bize emanet ettiği bu topraklarda dimdik ayakta durabiliyorsak, bunu onların fedakarlığına borçluyuz. Bu özel günde siz değerli gençlerle birlikte olmaktan büyük bir onur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Programda öğrenciler şiir okuyup, oratoryo gösterisi yaptı.