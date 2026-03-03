Haberler

Of'ta çocuklar için tekne orucu etkinliği düzenlendi

Of'ta çocuklar için tekne orucu etkinliği düzenlendi
Güncelleme:
Trabzon'un Of ilçesinde çocuklara ramazanın manevi atmosferini yaşatmak amacıyla tekne orucu etkinliği düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesince İrfanlı Fetih Camisi'nde düzenlenen etkinliğe katılan çocuklar için Nasrettin Hoca hikayeleri ve Karagöz-Hacivat oyunu sahnelendi.

Büyükşehir Belediyesince İrfanlı Fetih Camisi'nde düzenlenen etkinliğe katılan çocuklar için Nasrettin Hoca hikayeleri ve Karagöz-Hacivat oyunu sahnelendi.

Dualar okunan ve ilahiler söylenen etkinliğin ardından çocuklara çeşitli ikramlar ve hediyeler dağıtıldı.

Etkinliğe, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Faruk Kanca, Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, İl Müftü Yardımcısı Ahmet Ergün, İlçe Müftüsü Ahmet Cebeci, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, siyasi parti temsilcileri ile öğretmen ve veliler katıldı.

Kaynak: AA / İzzet Keleş
