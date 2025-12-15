Haberler

Of'ta, Bilim Sanat Merkezi sınavları başladı

Güncelleme:
Trabzon'un Of ilçesinde Bilim ve Sanat Merkezi'nde eğitim alacak öğrencilerin belirlenmesi amacıyla uygulama sınavları gerçekleştirildi. 813 öğrenci sınav için hazırlandı.

Trabzon'un Of ilçesinde Bilim ve Sanat Merkezi'nde (BİLSEM) eğitim alacak öğrencilerin tespiti amacıyla uygulama sınavları yapıldı.

Of Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü bünyesindeki Araklı, Sürmene, Köprübaşı, Hayrat, Çaykara ve Dernekpazarı ilçelerindeki 813 öğrenci uygulama sınavına girecek.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu ile şube müdürü Canan Çolak Seymen de Hacı Mehmet Bahattin Ulusoy Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde sınava girecek öğrencilerle bir araya geldi.

BİLSEM'in ülke geleceğinde önemli bir yeri bulunduğunu belirten Kabahasanoğlu, "Of ve çevresindeki ilçelerden öğrencilerimiz Of'ta her türlü teknik altyapının olduğu okulumuzda sınava girecekler. Bu anlamda sınav için teknik altyapısını sağlayan okul müdürümüze, görevli idareci ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA / İzzet Keleş - Güncel


