Of'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlandı

Trabzon'un Of ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu'nun Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu'nda gerçekleştirilen programda konuşan Kabahasanoğlu, milletlerin var oluşlarını belirleyenlerin öğretmenler olduğunu söyledi.

Adaylık eğitimlerini tamamlayan öğretmenlerin yemininin ardından emekli olan öğretmenlere belgeleri sunuldu.

Orotoryo ve tiyatro gösterilerinin de düzenlendiği programa, Kaymakam Eşref Akça, Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, İlçe Emniyet Müdürü Levent Durmaz, İlçe Karakol Komutan Vekili Jandarma Teğmen Hizzeddin Ayan, siyasi parti temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.